Formations “Devenir consultant-e : Gestion du temps” REUNION PORTAGE, 27 février 2023, La Possession.

Sur inscription

Vous vous lancer à votre compte mais vous vous sentez submergé(e) par la montagne de tâches à réaliser au quotidien ?

Vous vous sentez surmené ?

Avec cette formation gagnez en efficacité sur la planification de votre activité tout en préservant votre bien être au travail !

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier et respecter les seuls d’alerte :(santé, vie personnel et Prévention Risques psychosociaux)

Identifier et (p)réserver le temps nécessaire aux activités clés autres que la prestation (prospection, conception, gestion,…) : AVOIR UNE ORGANISATION EFFICACE

PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES

Pour qui : Toute personne qui envisage de lancer activité de consultant-e indépendant-e freelance (audit, ingénierie, conseil, prestations de services BtoB, …)

Toute personne qui a lancé depuis moins de 3 ans une activité de consultant-e indépendant-e freelance (audit, ingénierie, conseil, prestations de services BtoB, …)

Tous secteurs : Numérique, Ressources humaines, Communication, Stratégie,…

