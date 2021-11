Paris Bercy Paris Réunion mensuelle « Industrie » avec Alexandre Saubot, président de France Industrie, Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bercy, le mercredi 3 novembre à 16:30

Réunion mensuelle « Industrie » avec Alexandre Saubot, président de France Industrie, Eric Trappier, président de l'UIMM, Bruno Rogowski, directeur opérations de Bpifrance, et Pascal Cagni, président de Business France
Bercy, 139 rue de Bercy, Paris

2021-11-03T16:30:00 2021-11-03T17:00:00

