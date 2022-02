RÉUNION MENSUELLE D’INFORMATION Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

RÉUNION MENSUELLE D’INFORMATION Bordeaux, 4 février 2022, Bordeaux. RÉUNION MENSUELLE D’INFORMATION

Bordeaux, le vendredi 4 février à 09:30

Pour qui ? Toute personne intéressée par ce statut Durée ? 2h30 € ? Gratuite Où ? 180, rue Judaïque (entrée rue Brizard), 33 000 Bordeaux ET Pôle Emploi / BT Emploi – 33 130 Bègles Comment ? Réunion collective sur inscription en appelant le 05 56 43 11 86

GRATUIT

Statut micro-entreprise Bordeaux 180 rue Judaïque Bordeaux Saint-Bruno Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T10:00:00

