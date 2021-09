Douala I Gicam Douala I, Wouri Réunion mensuelle de la Commission Economie Numérique Gicam Douala I Catégories d’évènement: Douala I

Wouri

Réunion mensuelle de la Commission Economie Numérique Gicam, 9 septembre 2021, Douala I. Réunion mensuelle de la Commission Economie Numérique

Gicam, le jeudi 9 septembre à 10:00

La Commission Economie Numérique tiendra sa réunion mensuelle en présentiel le jeudi 09 septembre 2021 à la salle André Siaka du GICAM dès 10h00. Réunion de suivi des activités de la Commission Economie Numérique Gicam Douala. Rue des ministres Bonanjo Douala I Bonanjo Wouri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Douala I, Wouri Autres Lieu Gicam Adresse Douala. Rue des ministres Bonanjo Ville Douala I lieuville Gicam Douala I