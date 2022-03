Réunion locale Redadeg Vitré Ecole Jean XXIII Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Réunion locale Redadeg Vitré

Ecole Jean XXIII, le mercredi 16 mars à 19:45

Ecole Jean XXIII, le mercredi 16 mars à 19:45

Le vendredi 20 mai 2022, AR REDADEG partira de la place du château de Vitré .C’est une grande chance et une belle opportunité de promouvoir la Bretagne et la langue bretonne ! Les membres de l’équipe locale REDADEG vous invitent à une réunion qui aura lieu le mercredi 16 Mars à 19h45 à l’école JEAN XXIII (02 bd de la Motte à Vitré ) Ci-dessous une liste non exhaustive des sujets qui seront abordés : -la programmation artistique -les animations -les stands -l’espace média -le parcours dans la ville -les outils de communication -les kms …. Ce sera également l’occasion de renforcer l’équipe locale qui prépare cette journée du vendredi 20 mai 2022. Si vous pensez que d’autres personnes sont intéressées, merci de nous l’indiquer par retour de mail, nous pourrons ainsi les convier à cette réunion. Merci de bien vouloir confirmer votre présence à cette réunion par retour de mail : [https://www.facebook.com/events/314803150688296?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D](https://www.facebook.com/events/314803150688296?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D) Vitré Mercredi 16 Mars à 19h45 : Réunion à l’école JEAN XXIII. Ecole Jean XXIII 2 boulevard de la motte vitré Vitré Ille-et-Vilaine

