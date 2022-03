Réunion locale : Redadeg 2022 en Loire-Atlantique Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Réunion locale : Redadeg 2022 en Loire-Atlantique Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur, 24 mars 2022, Saint-Herblain. Réunion locale : Redadeg 2022 en Loire-Atlantique

Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur, le jeudi 24 mars à 18:30

Nous vous proposons une réunion à Nantes jeudi 24/03. Venez nombreux.ses ! Ordre du jour à venir. Participation par ZOOM possible (nous envoyer un mp sur notre page facebook : [https://www.facebook.com/redadeg44](https://www.facebook.com/redadeg44)) Réunion à Nantes jeudi 24/03/2022. Venez nombreux.ses ! La Redadeg approche à grand pas ! Il est donc temps d’organiser le travail sur le territoire de la Loire-Atlantique. Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière Saint-Herblain Sillon de Bretagne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur Adresse 12 avenue de l'Angevinière Ville Saint-Herblain lieuville Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Réunion locale : Redadeg 2022 en Loire-Atlantique Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur 2022-03-24 was last modified: by Réunion locale : Redadeg 2022 en Loire-Atlantique Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur 24 mars 2022 Centre culturel Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique