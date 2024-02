RÉUNION L’AVENIR DE L’ ULPHACETTE Saint-Ulphace, samedi 17 février 2024.

Pas de panique, l’Ulphacette, notre épicerie associative, n’est pas en danger, au contraire, elle vit bien ! Mais il est utile parfois de faire une pause, de sortir le nez du guidon , de se poser des questions, pour s’améliorer, éviter les écueils, envisager un développement, réfléchir un peu pour prendre le bon chemin. NOUS AVONS BESOIN DE VOS AVIS ! . La réunion est organisée par Aïssatu DIAKHATE, du CEAS (Centre d’Etude et d’Action Sociale), dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). Entre café, thé, et gâteaux, ce sera convivial, joyeux, et, on l’espère, plein de bonnes idées ! . Gratuit .

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17

Epicerie L’Ulphacette, 2 bis grande rue

Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

