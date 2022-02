Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l'industrie et du marché intérieur

Musée du Louvre-Lens, le mardi 1 février

Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres Européens chargés de l’industrie et du marché intérieur 8 h 30 : Accueil des délégations 9 h 00 : Plénière sur le thème : « Que peut faire l’Union européenne pour renforcer son autonomie stratégique ? » 11 h 45 : Visite de l’exposition « Les Louvre de Pablo Picasso » au musée Louvre-Lens 2 12 h 45 : Déjeuner de travail : l’enjeu des matières premières stratégiques pour l’Europe 14 h : Ateliers thématiques : – Atelier 1 : « S’approvisionner hors d’Europe : quels partenariats et quelles exigences pour assurer la résilience et la durabilité des approvisionnements ? » – Atelier 2 : « Recycler, innover, s’en passer : réduire les dépendances au travers de l’économie circulaire et du développement de nouvelles manières de produire » – Atelier 3 : « Extraire en Europe : un approvisionnement domestique en matières premières est-il encore possible ? » 15 h 30 : Restitution des ateliers par les rapporteurs et conclusion 16 h 30 : Conférence de presse conjointe avec Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, et Thierry Breton, commissaire européen au Marché Intérieur Jean-Baptiste-Lemoyne Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, Lens Lens Pas-de-Calais

2022-02-01

