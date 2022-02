Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Musée du Louvre-Lens, 31 janvier 2022, Lens. Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur

Musée du Louvre-Lens, le lundi 31 janvier

Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur. 15 h 30 : Visite du site industriel TT Plast 18 h 30 : Visite du Centre de conservation du Louvre 20 h 00 : Dîner de travail des ministres Jean-Baptiste-Lemoyne Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, Lens Lens Pas-de-Calais

