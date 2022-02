Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Lens, 31 janvier 2022, Lens. Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur

Lens, le lundi 31 janvier à 14:00

Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Lens (62) – Note aux rédactions n°1937 Jean-Baptiste-Lemoyne Lens 62300 Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T14:00:00 2022-01-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Lens Adresse 62300 Ville Lens lieuville Lens Lens Departement Pas-de-Calais

Lens Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Lens 2022-01-31 was last modified: by Réunion informelle du Conseil Compétitivité réunissant les ministres européens chargés de l’industrie et du marché intérieur Lens Lens 31 janvier 2022 Lens Lens Lens

Lens Pas-de-Calais