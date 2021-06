Gujan-Mestras Lycée de la mer Gironde, Gujan-Mestras Réunion information collective BP Responsable Exploitation Aquacole et Maritime Lycée de la mer Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Réunion information collective BP Responsable Exploitation Aquacole et Maritime Lycée de la mer, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Gujan-Mestras. Réunion information collective BP Responsable Exploitation Aquacole et Maritime

Lycée de la mer, le jeudi 16 septembre à 10:00

Formation prise en charge par la Région Nouvelle Aquitaine (PRF) et portée par le GRETA CFA Aquitaine Présentation du parcours de formation et entretien de recrutement Lycée de la mer Port de la Barbotière Gujan-Mestras Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Étiquettes évènement : Autres Lieu Lycée de la mer Adresse Port de la Barbotière Ville Gujan-Mestras lieuville Lycée de la mer Gujan-Mestras