La réunion hebdomadaire de **l’ASIA** aura lieu le **vendredi 4 février 2022** au local du club. L’ouverture des portes se fera à **20h00** pour un début à **20h45**. Venez nombreux avec nous passer un bon moment en famille ou entre amis et courez la chance de **gagner des lots**.

Entrée Libre

ASIA – Stade John Girardin Stade John Girardin, rue commandant Blaison, Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre

Catégorie d'évènement: Saint-Pierre

