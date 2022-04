Réunion du groupe-pays Mauritanie Savigny-le-temple Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

La prochaine réunion du groupe-pays Mauritanie se tiendra le mercredi 18 mai 2022, de 14h30 à 16h30, à Savigny-le-Temple, à l’Hôtel de Ville – 1 place François Mitterrand – 77176 Savigny-le-Temple Il y aura une possibilité de suivre les échanges à distance, en visioconférence . Cette réunion aura pour thème principal : « Engagement des jeunes et action internationale des collectivités en Mauritanie » Merci de remplir ce formulaire d’inscription avant le jeudi 12 mai : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffK9RpPdP0hRrHB0TxKHHqATftaW5d75aiPNFIRETX8SZ7MQ/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffK9RpPdP0hRrHB0TxKHHqATftaW5d75aiPNFIRETX8SZ7MQ/viewform?usp=sf_link) Contacts : – Lucas Giboin, chargé de mission Sahel : [l.giboin@cites-unies-france.org](mailto:l.giboin@cites-unies-france.org) – Gemima Pierre, stagiaire assistante de mission : [g.pierre@cites-unies-france.org](mailto:g.pierre@cites-unies-france.org) Réunion du groupe-pays Mauritanie, le 18 mai 2022 Savigny-le-temple Savigny-le-temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

