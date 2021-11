Erquy Salle des fêtes Côtes-d'Armor, Erquy Réunion du conseil municipal Salle des fêtes Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Réunion du conseil municipal Salle des fêtes, 20 janvier 2022, Erquy. Réunion du conseil municipal

Salle des fêtes, le jeudi 20 janvier 2022 à 20:30

Ordre du jour de la réunion à venir. — _Le conseil municipal se réunit pour délibérer des affaires de la commune. Les réunions sont publiques. La salle des séances est ouverte à toute personne, sans restriction. Le public doit s’abstenir de toute intervention ou manifestation._ _COVID-19 : la séance est retransmise en direct, accessible à partir de la page :_ [_[https://www.youtube.com/user/erquybretagne](https://www.youtube.com/user/erquybretagne)_](https://www.youtube.com/user/erquybretagne) Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT. Salle des fêtes Erquy Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Erquy Ville Erquy lieuville Salle des fêtes Erquy