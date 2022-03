Réunion du conseil d’éthique Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Réunion du conseil d'éthique
Mairie de Penne, 18 mars 2022, Penne.

Mairie de Penne, le vendredi 18 mars à 17:00

Réunion du conseil d’éthique ODJ : 1. Approbations du compte rendu précédent. 2. Points sur les dernières réunions. 3. Réflexion sur la demande du groupe d’organisation pour ouvrir l’AM à des Pennols : définir le rôle, le mode de recrutement, la mise en place, etc… 4. Questions diverses. Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T17:00:00 2022-03-18T18:30:00

