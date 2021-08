Penne Mairie de Penne Penne, Tarn Réunion du Conseil d’éthique Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Réunion du Conseil d’éthique Mairie de Penne, 3 septembre 2021, Penne. Réunion du Conseil d’éthique

Mairie de Penne, le vendredi 3 septembre à 18:00

_Réunion du conseil d’éthique_ Approbation du dernier CR du 27 aout Point sur le Comité d’information Point sur les diverses instances. Eléments de discussion lors des échanges avec les personnes tirées au sort Diverses questions Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T18:00:00 2021-09-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Mairie de Penne Adresse 81140 PENNE Ville Penne lieuville Mairie de Penne Penne