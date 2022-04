Réunion d’organisation dans le Trégor – Guingamp Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Réunion d’organisation dans le Trégor – Guingamp Ti ar Vro Gwengamp, 30 avril 2022, Guingamp. Réunion d’organisation dans le Trégor – Guingamp

Ti ar Vro Gwengamp, le samedi 30 avril à 14:00

Le 26 mai la Redadeg passera dans le Trégor. Nous vous invitons à une réunion le 30 avril à Ti ar Vro à Guingamp. Rencontrer les équipes locales de Morlaix à Saint-Brieuc. Apprendre à monter et descendre du camion, installer les panneaux, vendre les derniers Km, organiser des événements sur la route, l’ordre du jour est chargé et les bras supplémentaires les bienvenus. Nous vous invitons à une réunion le 30 avril à Ti ar Vro à Guingamp. Ti ar Vro Gwengamp 3 place du champ au Roy, Guingamp Guingamp Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T16:00:00

