Réunion d’installation du nouveau Conseil Territorial de Santé d’Eure et Loir Lucé Lucé Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

LUCE

Réunion d’installation du nouveau Conseil Territorial de Santé d’Eure et Loir Lucé, 24 février 2022, Lucé. Réunion d’installation du nouveau Conseil Territorial de Santé d’Eure et Loir

Lucé, le jeudi 24 février à 09:30 Élections des membres du CTS Lucé lucé 28 Lucé Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T09:30:00 2022-02-24T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, LUCE Autres Lieu Lucé Adresse lucé 28 Ville Lucé lieuville Lucé Lucé Departement Eure-et-Loir

Lucé Lucé Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luce/

Réunion d’installation du nouveau Conseil Territorial de Santé d’Eure et Loir Lucé 2022-02-24 was last modified: by Réunion d’installation du nouveau Conseil Territorial de Santé d’Eure et Loir Lucé Lucé 24 février 2022 Lucé Lucé Lucé

Lucé Eure-et-Loir