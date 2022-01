Réunion d’informations – Vitalliance Centre social et culturel d’Ozon Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Réunion d’informations – Vitalliance Centre social et culturel d’Ozon, 2 février 2022, Châtellerault. Réunion d’informations – Vitalliance

Centre social et culturel d’Ozon, le mercredi 2 février à 10:00

**Réunion d’informations – Vitalliance** Vous recherchez un emploi ? Vous voulez découvrir le monde de l’aide à domicile ? Inscrivez-vous au 05-49-21-23-79 2 sessions : 10h ou 11h

Sur inscription au 05-49-21-23-79

Découvrez les métiers de l’aide à domicile Centre social et culturel d’Ozon 1 Emile Littré 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Centre social et culturel d'Ozon Adresse 1 Emile Littré 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Centre social et culturel d'Ozon Châtellerault Departement Vienne

Centre social et culturel d'Ozon Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/