Auditorium Rémy François, le samedi 2 octobre à 18:00

Présentation organisée par la SNSM CFI ORLEANS

Entrée libre

Présentation de la formation d’un nageur sauveteur et présentation des formations de l’année Auditorium Rémy François Place de la belle arche, 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T19:30:00

Catégories d'évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin