le mercredi 9 juin à 14:00

Devenez développeur web en 2 ans avec la Web@cadémie ! Cette formation : – est accessible à toutes et tous à partir de 18 ans, avec ou sans le bac (bac+2 maximum) et ne nécessite aucun prérequis. – est sans frais pour les élèves qui rejoignent ce programme (financée par des partenaires privés ou publics) – délivre un titre RNCP de Niveau III (niveau bac+2), d’intégrateur-développeur web. Les 2 années se composent de 10 mois de formation et de 14 mois en contrat d’alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation au rythme de 3 semaines entreprise / 1 semaine école. Plus d’informations : [https://www.webacademie.org](https://www.webacademie.org)

Nancy

2021-06-09

