Villeneuve-d'Ascq Maif Evènement Nord, Villeneuve-d'Ascq Réunion d’information : valoriser son jardin de façon simple et naturelle Maif Evènement Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Réunion d’information : valoriser son jardin de façon simple et naturelle Maif Evènement, 14 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Réunion d’information : valoriser son jardin de façon simple et naturelle

Maif Evènement, le mardi 14 septembre à 18:30

**Mardi 14 septembre 2021, une réunion d’information sur le thème valoriser son jardin de façon simple et naturelle a lieu à 18h30 au 200 Bd de Mons.** La conférence est animée par Samuel Druon du service “Éducation à l’environnement” de la ville et Philippe Biarnaix, président de l’association des Jardins partagés du Grand Cerf. Au cours de cette conférence seront abordés les thèmes suivants : * Le sol vivant, garantie d’un jardin en bonne santé, * Accueillir la biodiversité, l’assurance d’un jardin équilibré * Observer pour comprendre, réfléchir avant d’agir. _Les places étant limitées en présentiel et toutes retenues, il vous reste la possibilité d’y assister en visio-conférence en vous inscrivant pour avoir le lien de la connexion :_ ### Inscription en ligne _:_ [_[https://www.maif-evenements.fr/valoriser-son-jardin/valoriser-son-jardin-de-facon-simple-et-naturelle-evenement-a-distance?o=112953](https://www.maif-evenements.fr/valoriser-son-jardin/valoriser-son-jardin-de-facon-simple-et-naturelle-evenement-a-distance?o=112953)_](https://www.maif-evenements.fr/valoriser-son-jardin/valoriser-son-jardin-de-facon-simple-et-naturelle-evenement-a-distance?o=112953)

Gratuit sur inscription

Mardi 14 septembre 2021, une réunion d’information a lieu en visio à 18h30. Inscription gratuite. Maif Evènement 200 boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Babylone Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T18:30:00 2021-09-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maif Evènement Adresse 200 boulevard de Mons 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maif Evènement Villeneuve-d'Ascq