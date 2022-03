Réunion d’information : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée CREFO Villeneuve-d’Ascq, 22 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Réunion d’information : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

du mardi 22 mars au mardi 26 avril à CREFO Villeneuve-d’Ascq

**Vous êtes à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an, vous habitez les quartiers Pont-de-Bois, Hôtel-de-Ville, Triolo ou Cousinerie depuis au moins six mois, ce projet peut vous intéresser. Une réunion d’information est organisée mardi 26 avril 2022 à 14h au CREFO, 17 rue Papin.** Villeneuve d’Ascq mobilisée contre le chômage de longue durée Partant du constat que personne n’est inemployable et que certains besoins au sein des territoires n’étaient pas satisfaits, l’Association ATD Quart Monde propose un projet ambitieux : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Son objectif : permettre à des personnes privées d’emploi de construire leur emploi selon leurs compétences et les besoins identifiés au sein de leurs quartiers. La première vague d’expérimentation a déjà porté ses fruits, c’est pourquoi le Parlement a voté en 2020 son extension qui permettra à de nouveaux territoires d’être habilités à lancer la démarche. Parmi les territoires candidats pour cette deuxième vague, plusieurs villes de la MEL dont Villeneuve d’Ascq. **Réunions d’information :** **Deux réunions d’informations sont organisées en avril et en mai.** À Villeneuve d’Ascq, c’est l’**association Adélie qui est porteuse du projet** sur le territoire. Grâce au premier public mobilisé, deux activités ont été identifiées : la restauration solidaire et le maraîchage bio. L’activité de restauration solidaire va prochainement être mise en place au sein des jardins de l’Hamadryade à Villeneuve d’Ascq, mais l’Adélie est ouverte à toute autres propositions d’activités. Actuellement en phase de mobilisation, l’Adélie invite à participer à des réunions d’information collective afin de présenter cette expérimentation Territoire Zéro Chômeur en détail. **Rendez-vous mardi 26 avril 2022 à 14h au CREFO, 17 rue Papin** **Inscription :** Une rubrique TZC a été mise en place sur le site d’Adélie vous permettant de vous y inscrire directement. Vous pouvez également transmettre vos coordonnées à l’accueil de l’Adélie, ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 16h. Vous pouvez aussi prendre contact auprès de Riselene Allali ou Marie La Rosa, par mail : [rallali@adelie-vamb.fr](mailto:rallali@adelie-vamb.fr) ; [mlarosa@adelie-vamb.fr](mailto:mlarosa@adelie-vamb.fr)

Inscriptions

Une réunion d’information est organisée mardi 26 avril 2022 à 14h au CREFO, 17 rue Papin.

CREFO Villeneuve-d’Ascq 17 Rue Papin, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Babylone Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T09:30:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T16:00:00