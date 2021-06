Cenon SYMPHONIE - CFA Grand Age et Dépendance Cenon, Gironde Reunion d’information sur les Métiers d’aide à la personne SYMPHONIE – CFA Grand Age et Dépendance Cenon Catégories d’évènement: Cenon

le lundi 6 septembre à SYMPHONIE – CFA Grand Age et Dépendance

L’aide aux personnes dépendantes vous intéresse ? Vous envisagez d’en faire votre métier ? Le CFA Grand Age et Dépendance vous propose une réunion de présentation. Nous pourrons vous mettre en relation avec des employeurs qui recrutent, proche de votre domicile

sur inscription

Présentation des métiers (Domicile ; EHPAD ; Handicap) et des formations associées SYMPHONIE – CFA Grand Age et Dépendance 30, rue de la République – Cenon Cenon Plaisance Gironde

