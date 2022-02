Réunion d’Information sur les Ateliers Numériques Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Réunion d'Information sur les Ateliers Numériques Die, 17 février 2022, Die.

2022-02-17 14:30:00 – 2022-02-17 15:30:00
Mairie de Die 7, rue Félix Germain

Die Drôme Die Venez rencontrer les animateurs des ateliers numériques, découvrir le contenu de ces ateliers gratuits: démarches en ligne, gestion emails, traitement de texte, réseaux sociaux et les modalités d’inscription. +33 4 75 22 31 87 Mairie de Die 7, rue Félix Germain Die

Catégories d'évènement: Die, Drôme
Lieu Die
Adresse Mairie de Die 7, rue Félix Germain
Ville Die

