Réunion d’information sur le MOOC Cartographie de la filière musicale Paris Paris, jeudi 15 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T10:00:00+01:00 – 2024-02-15T10:30:00+01:00

MOOC Cartographie de la filière musicale

Professionnels de la musique, vous êtes invités à suivre gratuitement ce MOOC d’une durée de 7h environ, à faire à votre rythme entre le 15 février et le 7 mars 2024 – 25 places

Ce MOOC a été créé par un organisme dont les missions principales sont : former les talents de demain, certifier les compétences des professionnel·les de la filière, accompagner les organisations (institutions, universités et grandes écoles, réseaux et fédérations, structures d’appui et d’accompagnement) désireuses de développer les compétences dans l’industrie musicale.

Les objectifs du MOOC

 Identifier

Les acteurs et les activités de la filière musicale en France

 Comprendre

Leurs enjeux, leurs interactions et leurs modalités de rémunérations

 Identifier

Les chaînes de la musique enregistrée et du live

 Comprendre

Le système de collecte et de répartition des droits des créateurs

 Positionner

Ses activités dans la filière musicale

Présence obligatoire en Visio Teams aux 2 réunions :

 Réunion de présentation du MOOC le jeudi 15 février à 10h en Visio Teams (30mn)

 A l’issue du MOOC, les participants auront un temps d’échange /débriefe sur le contenu animé par un professionnel le jeudi 7 mars de 10h à 12h

Pour postuler, envoyer par mail ce qui vous motive à suivre ce MOOC + CV à jour + Numéro d’identifiant (être inscrits à l’agence Spectacle Artistes) à :

evenement.75512@pole-emploi.fr / objet : « MOOC »

Réunion d’information Spectacle