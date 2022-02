Réunion d’information sur la césure EDUC Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Evénement en ligne, le mardi 15 mars à 12:30

pour les étudiants UR1 souhaitant partir à compter de septembre 2022 **Le 15 mars de 12h30 à 13h30** ——————————- Lien Zoom : [[https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/84322393795](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/84322393795)](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/84322393795) ID de réunion : 843 2239 3795 Code secret : 033147 Date limite de dépôt des candidatures : _**le 31 mars 2022**_ pour un départ le 1er semestre 2022-2023. _Nombre de places limitées !_

bourse EDUC

Immersion dans une université-partenaire EDUC pendant 1 ou 2 semestre(s)

2022-03-15T12:30:00 2022-03-15T13:30:00

