Réunion d’information : présentation de l’association VRAC Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Réunion d’information : présentation de l’association VRAC Maison de quartier Jacques-Brel, 27 janvier 2022, Villeneuve-d'Ascq. Réunion d’information : présentation de l’association VRAC

Maison de quartier Jacques-Brel, le jeudi 27 janvier à 17:00

Jeudi 27 janvier de 17H à 18H30 à la maison de quartier Jacques Brel. L’association VRAC favorise le développement de groupements d’achats pour permettre l’accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des emballages). [https://vrac-asso.org/](https://vrac-asso.org/)

Entrée libre

Jeudi 27 janvier de 17H à 18H30 à la maison de quartier Jacques Brel Maison de quartier Jacques-Brel Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T17:00:00 2022-01-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison de quartier Jacques-Brel Adresse Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/