Date : Samedi 26/06/2021 Horaires : 10H00-14H30 Adresse : Zoom Merci de vous inscrire par retour de mail. Contact : Moussa DRAME : 06 52 03 27 60 Ibrahima DIABAHATE : 06 13 15 23 40 Mail : [contact@le-rame.org](mailto:contact@le-rame.org) Réseau des Associations Mauritaniennes en Europe Réunion du RAME pour présenter l’appel à projet du PRAOSIM 2021 Zoom 75000 Paris Paris 5e Arrondissement Paris

