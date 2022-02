Réunion d’information pour les seniors Salle polyvalente Treize-Septiers Treize-Septiers Catégories d’évènement: Treize-Septiers

Vendée

Réunion d’information pour les seniors Salle polyvalente Treize-Septiers, 15 février 2022, Treize-Septiers. Réunion d’information pour les seniors

Salle polyvalente Treize-Septiers, le mardi 15 février à 15:00

Madame le Maire de Treize-Septiers et la Gendarmerie Nationale vous invitent à une réunion d’information « Les Seniors face aux risques de délinquance ».

Inscription au secrétariat de la mairie au 02.51.41.72.07 ou par mail : mairie@treize-septiers.fr

Les seniors face aux risques de délinquance. Salle polyvalente Treize-Septiers 2, rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T17:30:00

Lieu Salle polyvalente Treize-Septiers Adresse 2, rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Ville Treize-Septiers

Salle polyvalente Treize-Septiers Treize-Septiers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treize-septiers/

