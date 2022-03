Réunion d’information pour les commerçants : comment trier ses déchets ? Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Jeudi 5 mai 2022 à 16h, la ville de Villeneuve d’Ascq organise une réunion d’information à destination des commerçants sur le thème du tri des déchets, à la Ferme du Héron.** Suite aux rencontres qui se sont déroulées avec les commerçants de proximité en 2021, la ville organise des ateliers de co-créativité avec les commerçants autour des **4 thèmes : gaspillage alimentaire, label, mobilité, sensibilisation & pédagogie.** Le prochain aura pour thème “comment trier ses déchets ?”, en présence de la MEL, en lien avec le nouveau dispositif de collecte spécifique aux commerçants, jeudi 5 mai 2022 à 16h à la Ferme du Héron. Les ateliers sont des moments privilégiés pour **rencontrer des experts et des confrères**, **confronter des problématiques communes et se challenger autour d’actions concrètes à mettre en œuvre sur notre territoire.** **Ils s’inscrivent dans la démarche globale de réduction des déchets initiée par la ville depuis plusieurs années.** **Inscriptions :** * **Vous êtes intéressé par cette dynamique ?** **Rejoignez-nous**, les ateliers sont ouverts à tous les commerçants. * **Inscription via le formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/reunion-d-information-pour-les-c](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/reunion-d-information-pour-les-c) **Renseignements auprès du service Développement durable :** * **Tél. :** 03 20 43 19 50 * **Email :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

