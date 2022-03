Réunion d’information pour la mise en place d’animations Club de l’Arc en ciel Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Réunion d’information pour la mise en place d’animations le lundi 21 mars 2022 à 14h au Club de l’Arc en ciel.** **C’est à vous de décider :** jeux de société, ateliers créatifs, numériques, sportifs, culturels, sorties natures et biens d’autres, selon vos envies… **On vous attend nombreux !**

Lundi 21 mars 2022 à 14h au Club de l’Arc en ciel. Club de l’Arc en ciel Boulevard Albert 1er 59491 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Babylone Nord

