Centre social de Vendôme, le jeudi 17 mars à 09:30

Devenir parent est une aventure. Les interrogations sont nombreuses : allaitement ou biberon ? Comment aborder la reprise du travail ? Comment trouver sa place en tant que père dans la relation maman/enfant ? Comment bien pratiquer le portage ? Cododo ou pas ? La Caf et ses partenaires organisent une séance d’information « O’Tour de la naissance » afin d’échanger en toute bienveillance et vous fournir une information éclairer pour faire vos propres choix de parentalité. PROGRAMME : Accueil/collation Atelier de discussions Animé par des sages femmes, des infirmières puéricultrices du service territorial de la Protection maternelle et infantile, des responsables de structures petite enfance, des conseillers de la Caf, des juristes du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, d’une association allaitement… Stand d’informations Documentation en libre service et possibilité de prendre rendez-vous avec les professionnels présents Atelier portage bébé Animée par l’association « Bien Naître à la Vie »

Gratuit

2022-03-17T09:30:00 2022-03-17T12:00:00

