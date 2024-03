Réunion d’information « Mieux Comprendre mon Chien » Sainte-Mondane, samedi 23 mars 2024.

Réunion d’information « Mieux Comprendre mon Chien » Sainte-Mondane Dordogne

Une après-midi conviviale en libre échange sans chien, mais… pour le chien

PROGRAMME

14 H Accueil et présentation des participants

15 H Exposés et échanges

16 H Pause détente Café

16 H 30 à 18 H Exposés et échanges

ATTENTION Uniquement sur réservation au 06 32 00 94 10

LES THÈMES ABORDÉS

– ORIGINE et EVOLUTION

– LA COMMUNICATION

– LES BESOINS FONDAMENTAUX

– COMMENT AMÉLIORER SA RELATION

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Salle des Fêtes de Sainte-Mondane

Sainte-Mondane 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

