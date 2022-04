Réunion d’information – Master 2 Conseils en Gestion de Patrimoine – formation continue Faculté des Sciences Économiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Faculté des Sciences Économiques, le mardi 12 avril à 12:30

Vous êtes professionnels dans le secteur de la gestion de patrimoine, de la banque, de l’immobilier, de l’expertise-comptable ou encore du notariat ? Vous souhaitez valider vos compétences, progresser ou débuter dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Rendez-vous le mardi 12 avril 2022, de 12:30 à 14:00 pour découvrir le Master 2 Conseils en Gestion de Patrimoine. Cécile Casteuble, responsable pédagogique du parcours et Céline Piot, chargée de mission service formation continue et alternance seront présentes pour répondre à toutes vos questions. Pour participer, vous avez le choix : – de venir en présentiel, à la Faculté des Sciences économiques, 7 place Hoche, à Rennes, en salle de créativité – de participer à distance via Zoom Dans ces deux cas, inscrivez-vous ici -> [[https://bit.ly/3LEwLxO](https://bit.ly/3LEwLxO)](https://bit.ly/3LEwLxO)

