RÉUNION D’INFORMATION « LES OISEAUX DE NOS JARDINS » Ancinnes Ancinnes Ancinnes Catégories d’Évènement: Ancinnes

Sarthe

RÉUNION D’INFORMATION « LES OISEAUX DE NOS JARDINS » Ancinnes, 3 février 2023, Ancinnes Ancinnes. RÉUNION D’INFORMATION « LES OISEAUX DE NOS JARDINS » Rue du 21ème Siècle Salle communale Ancinnes Sarthe Salle communale Rue du 21ème Siècle

2023-02-03 – 2023-02-03

Salle communale Rue du 21ème Siècle

Ancinnes

Sarthe Ancinnes La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Sarthe vous propose une soirée d’information sur le thème « Les oiseaux de nos jardins », animée par David Lechat et Michel Guillet à 20h30 à la salle communale d’Ancinnes.

Au programme : diaporama, discussions, conseils … Réunion d’informations animée par David Lechat et Michel Guillet de la LPO Sarthe. Accueil Salle communale Rue du 21ème Siècle Ancinnes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Ancinnes, Sarthe Autres Lieu Ancinnes Adresse Ancinnes Sarthe Salle communale Rue du 21ème Siècle Ville Ancinnes Ancinnes lieuville Salle communale Rue du 21ème Siècle Ancinnes Departement Sarthe

Ancinnes Ancinnes Ancinnes Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancinnes-ancinnes/

RÉUNION D’INFORMATION « LES OISEAUX DE NOS JARDINS » Ancinnes 2023-02-03 was last modified: by RÉUNION D’INFORMATION « LES OISEAUX DE NOS JARDINS » Ancinnes Ancinnes 3 février 2023 Ancinnes Ancinnes Sarthe Rue du 21ème Siècle Salle communale Ancinnes Sarthe sarthe

Ancinnes Ancinnes Sarthe