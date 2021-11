Rouen L'Atrium Rouen, Seine-Maritime Réunion d’information Katapult L’Atrium Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Vous portez un projet à fort impact social, environnemental et économique en Normandie ? Découvrez l’offre d’accompagnement de l’ADRESS Normandie via son incubateur Katapult. Le 3 janvier 2022 sera lancé l’appel à candidatures Katapult, l’incubateur normand des entreprises socialement innovantes géré par l’ADRESS Normandie. Afin de préparer au mieux cet appel à candidatures, des réunions d’information sont organisées afin de permettre de faire connaître Katapult, son offre de d’accompagnement, mais aussi de procurer de nombreux conseils aux entrepreneur·es afin de préparer au mieux leur candidature. Inscription (gratuite)

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T12:00:00

L'Atrium Adresse 115, Boulevard de l'Europe, Rouen Ville Rouen