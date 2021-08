Périgny PERIGNY Charente-Maritime, Périgny REUNION D’INFORMATION – IFI PERIGNY PERIGNY Périgny Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le secteur du nautisme vous attire… découvrez le métier de Stratifieur et la formation qualifiante “Stratifieur multiprocédés en matériaux composites” qui se déroulera du 6 septembre 2021 au 4 février 2022 à Périgny. **Réunions d’information : 30,31/08, 1,2,3 et 6/09 à 9 heures**

