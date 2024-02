Réunion d’information – Formations Guide-conférencier – Cnam de Paris Cnam de Paris Paris, mardi 5 mars 2024.

Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris organise une réunion d’information dédiée à ses formations de Guide-conférencier. Celle-ci se tiendra en visio-conférence et est ouverte à toutes et tous. Cet événement vous permettra de découvrir la Licence professionnelle et le Certificat de compétence Guide-conférencier, d’échanger avec les responsables de formation et d’affiner votre projet professionnel.

Cnam de Paris 292 rue Saint-Martin Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ3NTY1MjUtZjAzNC00MGEwLWFkMGQtNGM5M2NlMDg4OGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b323bcb4-6d58-4f25-87bf-6366c3d689af%22%2c%22Oid%22%3a%22e9ac2ff5-8a55-4577-9b89-7fcf9424138f%22%7d »}] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ3NTY1MjUtZjAzNC00MGEwLWFkMGQtNGM5M2NlMDg4OGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b323bcb4-6d58-4f25-87bf-6366c3d689af%22%2c%22Oid%22%3a%22e9ac2ff5-8a55-4577-9b89-7fcf9424138f%22%7d

