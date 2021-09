Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet, Seine-Saint-Denis REUNION D’INFORMATION – FORMATION SIMPLON “APPLE FOUNDATION PROGRAM” Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

REUNION D’INFORMATION – FORMATION SIMPLON “APPLE FOUNDATION PROGRAM” ——————————————————————– ### Simplon lance le recrutement de la prochaine session de l’Apple Foundation Program ? _Vous voulez apprendre à développer une application mobile ?_ _Vous avez envie de relever un nouveau challenge et d’apprendre à coder ?_ _Vous aimez l’environnement d’Apple ?_ ? [**L’Apple Foundation Program**](https://www.youtube.com/watch?v=9mTsvN4xhsw&feature=youtu.be) est une formation gratuite de 4 semaines à Montreuil, pas de pré-requis techniques ou académiques mais énormément de motivation attendue ! Au programme : Swift (langage de programmation d’Apple), prototypage sur Swift UI, UX design, travail de groupe… et plein d’autres surprises. Matériel : Mac Book Pro prêté gratuitement. ? Prochaine session de formation : du 11/10 au 08/11, en présentiel 4 jours sur 5 à Montreuil ❗️Date limite de candidatures : 30/09. ### Si vous êtes intéressés, venez participer à une réunion d’information ### le MARDI 21 SEPTEMBRE à 10h30 à la Maison de l’emploi de Bagnolet ! Pour s’inscrire : [**[mde.bagnolet@est-ensemble.fr](mde.bagnolet@est-ensemble.fr)**](mde.bagnolet@est-ensemble.fr) ou **01 83 74 55 40** Lieu : Maison de l’emploi 94 rue Lénine 93170 Bagnolet Cette formation est pertinente pour plusieurs profils : * Demandeur.euse.s d’emploi qui souhaitent entrer dans le monde du numérique : ? jeunes qui ont besoin de valider leur projet, de commencer par une formation courte ? personnes en reconversion professionnelle qui ont besoin de mettre un pied à l’étrier * Professionnel.le.s qui cherchent à monter en compétences ? Demandeur.euse.s d’emploi qui sont amené.e.s à interagir avec des développeur.euse.s et qui cherchent à monter en compétences sur la programmation mobile ? Développeur.euse.s. web qui veulent apprendre un nouveau langage de programmation ou découvrir la partie mobile _Pour plus d’informations, visitez notre page contactez directement la chargée de projet :_ [_**[jquatrehomme@simplon.co](jquatrehomme@simplon.co)**_](jquatrehomme@simplon.co)

