* Vous recherchez une reconversion professionnelle dans un secteur qui recrute, * Vous êtes attiré par un métier manuel, * Vous avez au minimum 18 ans (pas d’âge maxi), Inscrivez-vous à une des réunions d’information au cours de laquelle vous seront présentés le métier, les débouchés et la formation “Peintre Industriel” Cette formation est accessible à toutes les personnes (hommes / femmes) ayant un niveau 3ème (collège) Formation temps plein continu – 85% du temps de formation en atelier (cours pratiques) – stage d’application pratique en entreprise (4 semaines) en fin de parcours (accompagnement à la recherche de stage). Validation : Titre niveau 3 (niv CAP/BEP) Dates de la formation: du 4 octobre 2021 au 7 mars 2022 Lieu : Oloron Saint Marie **Réunions d’information : mercredi 22/09 à 9h30, mardi 28/09 à 14 h, jeudi 7/10 à 9h30** (inscription obligatoire au 05.56.77.59.81 ou par mail : [[ifi.peinture33@ifipeinture.com](mailto:ifi.peinture33@ifipeinture.com)](mailto:ifi.peinture33@ifipeinture.com))

