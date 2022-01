Réunion d’information formation au breton de 6/9 mois avec Roudour Ti ar Vro Karaez Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Réunion d'information formation au breton de 6/9 mois avec Roudour

Ti ar Vro Karaez, le mercredi 16 février à 10:00

Vous avez envie de changer de travail ? Votre projet professionnel est lié à la langue bretonne ? Vous aimeriez discuter avec votre famille en breton ? En septembre, le centre de formation à la langue bretonne Roudour propose une formation intensive de six mois qui débutera en septembre 2021. Cette session peut se compléter avec une formation de perfectionnement de trois mois de mars à juin 2022. Cette formation intensive permet de trouver du travail en langue bretonne par la suite, que ce soit dans l’enseignement, la petite enfance, la culture ou encore les médias. Qu’est-ce que la pédagogie Roudour ? Dès le début de la formation, les stagiaires seront amenés à écouter et répéter les gestes faits par les formateurs dans le but de comprendre les mots utilisés, de les mimer et de les dessiner. Cette technique appelée « TPR », Réponse Physique Totale, fait partie des méthodes d’apprentissage accéléré employée par l’équipe de formateurs et formatrices de Roudour. « Nous apprenons sans en avoir l’impression », disent souvent les apprenants.

Gratuit

Roudour organise une réunion d’information à Carhaix pour présenter sa formation de breton de 6/9 mois. Ti ar Vro Karaez 6 place des Droits de l’Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

