Salle Aimé Césaire, le mardi 15 mars à 19:30

Un supermarché coopératif et participatif dont les souscripteur·trices·s par 3 heures mensuelles d’activité, permettent la vente en circuit court de produits issus de l’agriculture paysanne à des prix moins élevés que ceux du marché. Venez découvrir comment consommer autrement en échangeant avec des coopératrices et des coopérateurs de Coquelicoop Salle Aimé Césaire 1 mail Aimé Césaire 94260 Fresnes Fresnes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:30:00 2022-03-15T20:30:00

