La première édition du Printemps de Carbon-Blanc, initialement prévue les 24 et 25 avril, n’a pu se tenir en raison du contexte sanitaire. La Ville organise de nouveau le Printemps de Carbon-Blanc le week-end du 2 et 3 avril 2022. Une réunion de préparation est organisée le vendredi 19 novembre à 18h30 au Château Brignon afin de co-construire avec les associations et les habitants l’événement. Si vous souhaitez participer et vous investir n’hésitez pas à assister à cette réunion ! ▶️ Pass sanitaire obligatoire. Réunion d’information et de préparation Printemps de Carbon-Blanc Château Brignon 9 Rue San Martin de Valdeiglesias 33560 Carbon-Blanc Gironde

