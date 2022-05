Réunion d’information : entreprendre en CAE culturelle Le Bêta, 9 mai 2022, Saint-Cybard.

Réunion d’information : entreprendre en CAE culturelle

Le Bêta, le lundi 9 mai à 14:00

Consortium Coopérative est une Coopérative d’Activité & d’Emploi (CAE) sous statut SCOP dont l’activité principale est l’accompagnement des porteurs et porteuses de projet(s) et des professionnel·les de la culture. Alternative originale à la création d’entreprise « classique », elle permet de tester, développer, pérénniser son activité, en bénéficiant d’un hébergement juridique, d’un statut (entrepreneur-salarié), d’un accompagnement et d’outils / services mutualisés. Cette réunion permettra de présenter le fonctionnement de cette strucutre et d’échanger avec les entrepreneur.es, porteurs et porteuses de projet, artistes qui s’interrogent sur ce modèle entrepreneurial.

Entrée libre, sur inscription

Réunion de présentation de Consortium Coopérative dédiée aux entrepreneur.es, porteurs et porteuses de projet, artistes, … qui s’interrogent sur ce modèle entrepreneurial et son fonctionnement.

Le Bêta 70 rue Leclerc-Chauvin, 16000 Angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T16:00:00