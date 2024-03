Réunion d’information en présentiel et distanciel – Découvrez l’ESCAET et nos formations ESCAET Aix-en-Provence, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:30:00+01:00

L’ESCAET, l’école de commerce spécialisée Tourisme organise une réunion d’information en présentiel et en distanciel !

Vous êtes étudiants et vous souhaitez en savoir plus sur notre école, découvrir nos formations Bachelor et MBA spécialisées tourisme et échanger avec nos équipes ?

N’attendez plus, inscrivez-vous pour nous rejoindre :

en présentiel dans no locaux à Aix-en-Provence (13100) : 6 avenue de Grassi

à distance via un lien Zoom qui vous sera envoyé par e-mail

