Réunion d’information en ligne : Se reconvertir dans le Numérique

Réunion d’information en ligne : Se reconvertir dans le Numérique, 15 décembre 2021 14:00, . 15 décembre 2021 – 27 janvier 2022 En ligne Découvrez les programmes certifiants pour réussir votre reconversion professionnelle dans les métiers du numérique ! Envie de changer de métier et de vous reconvertir dans le numérique ? LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique – organise chaque semaine une réunion d’information en ligne afin de vous présenter les formations professionnelles qui sont dédiées au développement web, au webdesign et à la communication digitale. L’objectif de ces programmes intensifs est de former de nouveaux talents sur des compétences techniques et numériques, et répondre aux forts besoins des entreprises sur ces métiers. Cette réunion d’information hebdomandaire est à suivre en ligne, via Zoom.

Pour participer, pensez à vous inscrire sur le site de l’école LA MANU : https://lamanu.fr/reunion-information/ À bientôt, en ligne ! ______________

LA MANU est un établissement d’enseignement supérieur privé et un centre de formation. L’école propose des études supérieures, à destination des étudiants et futurs bacheliers, ainsi que des formations professionnelles, destinées aux personnes ayant un projet de reconversion professionnelle dans les métiers du numérique. mercredi 15 décembre 2021 – 14h00 à 15h00

mardi 21 décembre 2021 – 14h00 à 15h00

mardi 4 janvier – 14h00 à 15h00

jeudi 13 janvier – 14h00 à 15h00

mercredi 19 janvier – 14h00 à 15h00

jeudi 27 janvier – 14h00 à 15h00

Détails Heure : 14:00 - 15:00 Autres Age minimum 18 Age maximum 60 lieuville