A la rentrée prochaine (septembre 2022) l’école Saint Louis de Gonzague va ouvrir une classe bilingue français-breton dans son établissement. Venez rencontrer les équipes pédagogiques de l’école à l’occasion de la réunion d’information. L’occasion de découvrir les salles de classes et d’activité et de pouvoir poser toutes vos questions sur le bilinguisme français-breton à l’école maternelle.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T19:00:00

