Réunion d’information : Déclaration d’impôts en ligne (accès aux droits) Maison de quartier Saint Louis Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Réunion d’information : Déclaration d’impôts en ligne (accès aux droits) Maison de quartier Saint Louis, 22 avril 2022, Orléans. Réunion d’information : Déclaration d’impôts en ligne (accès aux droits)

Maison de quartier Saint Louis, le vendredi 22 avril à 14:00

Réunion d’information animée par la Conseillère en économie sociale et familiale (CESF) de la maison de quartier. La réunion aura lieu à la Rotonde, 5 rue Royale. Un groupe sera accueilli de 14h à 15h, puis un deuxième de 15h15 à 16h15.

sur inscription/animation gratuite (être inscrit en maison de quartier)

Réunion d’information sur la déclaration de l’impôt sur le revenu Maison de quartier Saint Louis 50 rue Royale Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison de quartier Saint Louis Adresse 50 rue Royale Ville Orléans lieuville Maison de quartier Saint Louis Orléans Departement Loiret

Maison de quartier Saint Louis Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Réunion d’information : Déclaration d’impôts en ligne (accès aux droits) Maison de quartier Saint Louis 2022-04-22 was last modified: by Réunion d’information : Déclaration d’impôts en ligne (accès aux droits) Maison de quartier Saint Louis Maison de quartier Saint Louis 22 avril 2022 Maison de quartier Saint Louis Orléans orléans

Orléans Loiret