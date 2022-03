Réunion d’information: de l’idée au projet… CMA NA-19 Tulle Catégories d’évènement: Corrèze

Tulle

Réunion d’information: de l’idée au projet… CMA NA-19, 7 avril 2022, Tulle. Réunion d’information: de l’idée au projet…

du jeudi 7 avril au jeudi 14 avril à CMA NA-19

Réunion d’information animée par un(e) spécialiste de la création d’entreprises de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 2h 30 pour faire avancer sereinement son projet de création avec présentation des étapes d’une bonne démarche d’installation, des dispositifs d’appui et d’accompagnement, du métier de chef d’entreprise, des formations existantes, etc…

Inscription obligatoire

2h 30 pour avancer sur un projet de création d’entreprise dans l’artisanat en Corrèze CMA NA-19 8 Avenue Alsace Lorraine 19000 TULLE Tulle Le Trech Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T09:30:00 2022-04-07T12:00:00;2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T12:00:00

